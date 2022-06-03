Франция – Дания: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Франция – Дания.
Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.29.
«Мощнейший матч Франция – Дания в Лиге наций.
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Дания, при всех тех благородных качествах, которые есть у этой команды, последние два выездных матча проиграла 0:2. Какое-то цельное впечатление от атаки сборной Дании мы не составили.
Французы в полном порядке, более 20 матчей команда не проигрывает. Франция сейчас дико хороша – семь подряд домашних матчей она побеждала. Опять домашняя игра и невероятная россыпь атакующих игроков, поэтому я не вижу возможностей у сборной Дании что-то сделать.
Мой прогноз – победа Франции с форой (-1)», — сказал Казанский.
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Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Дания.
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