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Франция – Дания: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Франция – Дания: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Франция – Дания.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.29.

«Мощнейший матч Франция – Дания в Лиге наций.

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Дания, при всех тех благородных качествах, которые есть у этой команды, последние два выездных матча проиграла 0:2. Какое-то цельное впечатление от атаки сборной Дании мы не составили.

Французы в полном порядке, более 20 матчей команда не проигрывает. Франция сейчас дико хороша – семь подряд домашних матчей она побеждала. Опять домашняя игра и невероятная россыпь атакующих игроков, поэтому я не вижу возможностей у сборной Дании что-то сделать.

Мой прогноз – победа Франции с форой (-1)», — сказал Казанский.

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