Рафаэль Надаль — Александр Зверев: прогноз Софьи Тартаковой на матч «Ролан Гаррос»

Телеведущая, теннисный эксперт Софья Тартакова дала прогноз на матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Александр Зверев.



Ставка: победа Надаля за 1.35.



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В полуфинале Надаль сыграет со Зверевым, который также провел выдающийся матч против Карлоса Алькараса. Кому же отдать предпочтение? Зверев. Он моложе, он свежее. У него не было стрессового перелома бедер. Да, он, может, выступает и не на коронном своем покрытии, но с точки зрения физики он отлично двигается, хорошо подает.



В физическом плане у него все преимущества, но играет он против суперчемпиона. С ментальной точки зрения нет человека сильнее, чем Рафа. Давайте вынесем за скобки все эти теннисные аспеткты, ведь Рафа играет, по сути, у себя дома. Это его корты, его публика. То, как его поддерживают во Франции, — это просто фантастика, поэтому Звереву нужно совершить настоящее чудо, чтобы выйти в финал.



На мой взгляд, Надаль продолжит победное выступление в Париже. В финале мы его увидим. Будет очень сложный и затяжной матч, но Надаль, добравшись до полуфинала, финал уже не отдаст», — сказала Тартакова.

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