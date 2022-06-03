Бельгия — Нидерланды: ставка Александра Елагина на матч Лиги наций

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды.
Ставка: победа Бельгии за 2.29.
«Уже в первом туре Лиги наций состоятся интересные матчи. Например, легендарное Derby der lage landen между сборными Бельгии и Нидерландов.
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Это дерби, которое ведёт своё начало с апреля 1905 года и по количеству матчей уступает только австро-венгерскому (137 матчей) и аргентино-уругвайскому (199). В Брюсселе Бельгия и Голландия сыграют между собой 128-й матч. В предыдущих 55 раз выиграли голландцы и 41 — бельгийцы. В рамках Лиги наций эти сборные не встречались никогда.
Сборная Бельгии под руководством испанца Роберто Мартинеса, который работает с командой уже шесть лет, проиграла за это время всего семь раз. Любопытно, что три из них случились в прошлом году. Однако от сильных соперников — дважды от итальянцев и один раз от Франции. В прошлом розыгрыше Лиги наций бельгийцы заняли четвёртое место. Со сборной Нидерландов снова работает опытный Луи ван Гал, и это уже третий его приход в национальную команду.
В данной группе выступают ещё команды Польши и Уэльса. Быть может, матчи Лиги наций рассматриваются соперниками в виде подготовки к чемпионату мира, куда и бельгийцы, и голландцы успешно отобрались. Голландцы не могут одолеть бельгийцев на протяжении восьми матчей подряд, с сентября 1997 года. С тех пор дважды победила Бельгия и шесть раз фиксировалась ничья. В последний раз соперники встречались на том же стадионе в Брюсселе в 2018 году и сыграли вничью — 1:1. На сей раз бельгийцы выглядят предпочтительнее», — сказал Елагин.
Прогноз на матч Бельгия — Нидерланды с коэффициентом 2.80.
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