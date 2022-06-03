Каспер Рууд — Марин Чилич: прогноз Ильи Родина на игру 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч турнира «Ролан Гаррос» Каспер Рууд — Марин Чилич.



Ставка: победа Чилича за 2.84.



«Скажу честно, мне очень нравится мой выбор на сегодня. Скажу более: предлагаю вам сегодня сыграть хитро, учитывая котировки букмекерских контор. Обо всём по порядку.

Надаль объявил о намерении сыграть на «Ролан Гаррос» в 2023 году.

Почему нравится выбор? Тот случай, когда общая картинка от выступления по ходу турнира совпадает со статистическими показателями. В отличие от вчерашних полуфиналов у девушек, когда статистика вроде почти равная, а в глубине души понимаешь, что уровень абсолютно разный.



Что же предлагают букмекеры на сегодняшний матч в частности и турнир в целом? Победа Каспера Рууда идёт за 1.43. Выход Марина Чилича в финал стоит 2.84. Почти в три раза можете умножить свой первоначальный банк по игре с хорватом — это очень вкусно. Кстати, котировки на победу Чилича в турнире продаются за 10 — значит, в случае сегодняшней победы Марина есть вероятность поймать не вилку, а трезубец Посейдона в финале!



По игре в Париже — думаю, со мной согласятся многие — Чилич не уступает Рууду. Довольно породистые победы над россиянами: Медведев и Рублёв, победы над довольно крепким венгром Фучовичем и разыгравшимся при своей публике Симоном. В конце концов, 88 виннерсов в матче с Рублёвым! Чилич побеждает — и добывает эти победы сам, а не на ошибках соперников.

Кафельников: Рублёв не игрок топ-класса, раз допускает такие ошибки.

Статистика. Здесь всё прекрасно у Чилича. Марин как был фаворитом по статистике среди всех теннисистов, так им и остался.



На подаче Чилич сильнее всех полуфиналистов. Чилич лучше всех играет на первом мяче, чуть уступает Надалю на второй подаче, лучше всех держит свою подачу — показатель этот под 87%, то есть из 10 брейк-пойнтов на своей подаче 9 будут отыграны. На приёме Чилич уступает лишь Надалю.



На брейк-пойнтах Чилич впереди всех — 54%. У всех остальных реализация брейк-пойнтов ниже 50%. По балансу виннерсов к невынужденным Чилич уступает только Рууду: +14 против +20. У Зверева показатель и вовсе отрицательный.



В общем, напрашивается финал — Надаль против Чилича. Кстати, обратил внимание ещё вот на какой статистический элемент — брейк-пойнты. Каспер Рууд довольно чисто играет первый сет, а далее возникают проблемы. Чилич же, наоборот, второй сет играет ещё сильнее первого», — сказал Родин.

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