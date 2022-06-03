Бельгия – Нидерланды: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги наций 3 июня

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Бельгия – Нидерланды.



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.98.



«У футболистов бесконечный сезон. Все уже жалуются. Можно представить, как тяжело им будет играть. С другой стороны, есть возможность посмотреть на тех, кто не так часто попадает в большие составы. Поэтому думаю, что может получиться энергичная игра.

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Я бы обратил внимание на то, что обмен голами регулярно происходит между командами в трёх последних встречах. Кроме того, и те и другие всегда играют результативно.



Поэтому думаю, что здесь атака будет превалировать над обороной. Отмечу, что Бельгия в последний раз не забивала в чужие ворота в 2018 году, когда сыграла вничью с португальцами. ОЗ и ТБ (2,5) стоит ожидать в этой игре», — сказал Казанский.



Прогноз на матч Бельгия — Нидерланды с коэффициентом 2.80.

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