Франция – Дания: прогноз Павла Занозина на встречу Лиги наций

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч Франция – Дания в 1-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: Дания не проиграет за 2.35.



«Крутой матч, но для Франции он омрачён тем, что сборная будет играть его без главного тренера, потому что Дидье Дешам покинул расположение национальной команды из-за смерти отца. Конечно, соболезнования ему. Французам будет непросто. Несмотря на то, что они играют дома, мне кажется, в этой встрече фактор отсутствия Дешама всё-таки немного перевешивает.

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Дания не сильно слабее Франции. Мы это прекрасно видели на чемпионате Европы. Думаю, на эту конкретную встречу вполне можно брать результат, что датчане не проиграют. Могут они даже одержать победу на «Стад де Франс». Сейчас большой перерыв был, давненько мы не видели сборные в деле.

По составу, по возможностям Франция чуть-чуть сильнее, а без Дешама силы практически равны, поэтому х2 с коэффициентом 2.3 — хороший вариант. Сборная Франции — не самая убийственная команда, которая может катком пройтись по любому сопернику.

В данном случае, как мне кажется, датчане имеют шансы увезти из Парижа хотя бы ничью. Почему-то ещё на низ букмекеры рассчитывают, но это исходя из того, что датчане будут действовать от обороны. Нулевая ничья вполне возможна. Это всё уже другие варианты, а мой выбор — х2», — сказал Занозин.

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