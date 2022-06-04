Италия — Германия: коэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций

4 июня в Болонье состоится матч 1-го тура Лиги наций Италия – Германия. Начало игры – в 21:45 мск. Команды выступают в Лиге А.
Почему сборная Германии обыграет Италию.
Эксперты не смогли определить фаворита, но отдают минимальное преимущество действующим чемпионам Европы.
Поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.66, а успех сборной Германии оценивается в 2.76. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.
Аналитики не уверены, что матч Италия – Германия окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97.
Поставить на «обе команды забьют» предлагают с коэффициентом 1.73, тогда как обратный вариант котируется в 2.06. Гол в каждом тайме доступен за 1.80.
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