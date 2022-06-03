Прогноз «Чемпионата» на матч Рафаэль Надаль — Александр Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым.
Ставка: победа Надаля + тотал больше 30.5 гейма за 1.83.
«Зрители в Париже очень любят Надаля, поддерживают его изо всех сил. Несгибаемость, стабильность и удивительная (с учётом всех обстоятельств) физическая форма принесли ему победу над первой ракеткой мира. Без американских горок не обошлось, но сомневаться в заслуженности успеха Рафы не представляется возможным. Джокович показал классный теннис, а Надаль оказался ещё лучше.
«Чуть не наложил в штаны». Зверев — о победе над Алькарасом.
Впереди Александр Зверев. Он в четвертьфинале дожал испанского вундеркинда Алькараса, который ранее на «Мастерсе» обыграл и Надаля, и Джоковича, и самого Зверева. Алькарас считался фаворитом, встреча получилась бодрой. Такого Зверева мы не видели уже давненько, если вообще видели.
В то же время концовка у Александра получилась крайне непростая и нервная. Комментарии немца ещё долго будут гулять в СМИ. Возрастной Надаль наверняка вымотан матчем с Джоковичем. Именно физическое состояние Рафы — ключевой вопрос. Зверев в четвертьфинале понравился, да и качество тенниса было на высоком уровне. Успевать за дропшотами Алькараса — это дорогого стоит.
Проблема ровно одна — затем на корте появились Джокович с Надалем… И стало понятно, что такое настоящий теннис экстра-класса. Если Надаль сохранил силы после битвы с сербом и если боль в стопе не станет сильнее, он однозначно должен побеждать. Судя по всему, состояние у него рабочее. Накануне Рафа заявил, что планирует сыграет в Париже в 2023 году. Это обнадёживает.
В то же время Зверев сейчас в порядке, а терять ему абсолютно нечего. Проиграть Надалю на грунте в полуфинале ТБШ — это, грубо говоря, успех. Лишнего давления на Александра точно не будет. Подача у Зверева хороша, а игра начнётся рано, то есть разгонять мяч будет легче. Значит, выноса в одну калитку не ждём. Возьмём П1 + тотал больше 30.5 гейма за коэффициент 1.83».
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Зверев заявил, что рассчитывает обыграть Надаля в полуфинале «РГ».
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