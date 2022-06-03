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Франция — Дания: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура Лиги наций

Франция — Дания: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура Лиги наций
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Дания.

Ставка: победа Франции за 1.77.

«Говорим о матче Лиги наций, в котором Франция сыграет с Данией. Мне кажется, что тот факт, что недавно закончился длинный и очень тяжёлый сезон, скажется на матчах сборных, если не говорить о плей-офф, где оспариваются места на ЧМ-2022.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 19.14.

Лига наций прямо сейчас не настолько важный турнир, чтобы ожидать от игроков какой-то большой самоотдачи. Мне кажется, что этот факт может сказаться и на сборной Дании. Да, эта команда влюбила в себя своей игрой, своим прессингом, своими переходами из обороны в атаку. За таким футболом действительно приятно наблюдать. Вот как раз всё это мы вряд ли увидим, а ведь именно в этом и главная сила команды, тогда как больших звёзд в команде нет.

Франция также вряд ли будет демонстрировать какие-то сверхвозможности. Не думаю, что она будет рвать и метать. Но даже в тех играх, когда это не происходит, «трёхцветные» за счёт высокого уровня своих исполнителей добиваются результата. В этом мы уже не раз и не два убеждались. Это как раз тот случай, когда Франция может на классе победить.

Здесь мой вариант простой — победа Франции. Можно даже взять и победу Франции с форой (-1). Думаю, что в этом матче французы фавориты и за счёт более высокого класса игроков возьмут верх», — сказал Петросьян.

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Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Дания.

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