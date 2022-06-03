Франция — Дания: смотреть матч Лиги наций, прямой эфир, ставки и коэффициенты

3 июня в Сен-Дени (Франция) состоится матч 1-го тура Лиги наций Франция — Дания. Начало игры — в 21:45 мск.
Пеле написал Путину открытое письмо.
Эксперты считают фаворитами действующих чемпионов мира: поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.87. Успех датчан оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.68.
Аналитики ждут, что матч Франция — Дания не станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Гол Карима Бензема идёт за 2.30, дубль в исполнении форварда «Реала» доступен за 8.30. Если Бензема сможет отличиться три и более раз, зайдёт коэффициент 31.0.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 19.14.
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Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Дания.
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