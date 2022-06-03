«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч третьего раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ставка: победа «Тампы» за 2.25.
«Первый матч завершился уверенной победой «Рейнджерс» со счётом 6:2, причём основной голкипер «Тампы» Андрей Василевский был просто растерзан в «Мэдисон Сквер Гарден». Так много в плей-офф за карьеру он вообще не пропускал.
Американский журналист Руссо посоветовал «Миннесоте» обменять Куликова.
Это был этот вечер, когда у «Рейнджерс» получалось вообще всё. А вот у «Тампы» все валилось из рук.
Но не факт, что так будет дальше. Есть черта у «Лайтнинг» ещё с 2019 года, что после поражения в матче плей-офф они обязательно в следующей игре побеждают. Так было уже раз 16–17, и от своей традиции «Тампа» не хочет отказываться. Кроме того, Василевский после провалов обычно выдаёт матчи-шедевры.
Ну а «Рейнджерс» провели подряд две семиматчевые серии. Они что, двужильные? Пора бы уже и усталости навалиться.
Я бы в этом матче взял кэф 2.25 на то, что «Тампа» победит в основное время», — сказал Лысенков.
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Капризов: в США журналисты не сильно достают из-за моего английского.
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