Бельгия — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций 3 июня

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Бельгия — Нидерланды.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.
«Поговорим о матче Лиги наций Бельгия – Нидерланды. Две очень сильные команды, которые, как правило, играют в атакующий и интересный футбол. Бельгию считают одной из лучших команд в мире, её пик ещё не пройден, она может добиться чего-то очень важного.
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 19.14.
Думаю, что игра будет проходить в хорошем темпе с акцентом на атаку. Сезон уже закончен, и футболистам сложно себя заставить дорабатывать в обороне. В атаку бежать легко и приятно, а для отработки в обороне нужно иметь прежде всего моральные силы, которых в конце сезона осталось не очень много.
У футболистов, которые имели мало игровой практики, есть возможность показать себя и перезагрузить свою карьеру. Это Азар, Лукаку из сборной Бельгии, Депай из сборной Нидерландов. Они будут стараться себя проявить, забивать голы. Думаю, что у них это получится, возможно, даже у всех.
Я ожидаю верховую игру. Фаворит, на мой взгляд, сборная Бельгии. Команда уже давно как большая семья, там небольшая ротация и все футболисты друг к другу притёртые. Великолепная линия атаки, а вот в обороне есть проблемы. Можно смело брать тотал больше 2.5 и наслаждаться футболом», — сказал Мор.
Прогноз на матч Бельгия — Нидерланды с коэффициентом 2.80.
Карпин нецензурно выругался, комментируя слухи о назначении в «Динамо».
Агаларов признался, что его удивило селфи Лисаковича после гола «Уфе».
«Зенит» получил на вечное хранение чемпионский кубок РПЛ.
Геркус посоветовал «Спартаку» оставить Ваноли главным тренером.
- 3 июня 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:02
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:00
-
00:33
- 2 июня 2022
-
21:45
-
20:29
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30