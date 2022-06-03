Бельгия — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций 3 июня

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Бельгия — Нидерланды.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.



«Поговорим о матче Лиги наций Бельгия – Нидерланды. Две очень сильные команды, которые, как правило, играют в атакующий и интересный футбол. Бельгию считают одной из лучших команд в мире, её пик ещё не пройден, она может добиться чего-то очень важного.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 19.14.

Думаю, что игра будет проходить в хорошем темпе с акцентом на атаку. Сезон уже закончен, и футболистам сложно себя заставить дорабатывать в обороне. В атаку бежать легко и приятно, а для отработки в обороне нужно иметь прежде всего моральные силы, которых в конце сезона осталось не очень много.



У футболистов, которые имели мало игровой практики, есть возможность показать себя и перезагрузить свою карьеру. Это Азар, Лукаку из сборной Бельгии, Депай из сборной Нидерландов. Они будут стараться себя проявить, забивать голы. Думаю, что у них это получится, возможно, даже у всех.



Я ожидаю верховую игру. Фаворит, на мой взгляд, сборная Бельгии. Команда уже давно как большая семья, там небольшая ротация и все футболисты друг к другу притёртые. Великолепная линия атаки, а вот в обороне есть проблемы. Можно смело брать тотал больше 2.5 и наслаждаться футболом», — сказал Мор.



Прогноз на матч Бельгия — Нидерланды с коэффициентом 2.80.



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