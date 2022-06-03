Эксперты назвали вероятность перехода Дзюбы в «Спартак»

Артём Дзюба покинул «Зенит». Форвард отыграл в Санкт-Петербурге семь лет с перерывом на аренду в тульский «Арсенал».
Дзюба склоняется к переходу в чемпионат Турции.
Теперь нападающий ищет новый клуб. Говорят, у Дзюбы есть предложения от ряда команд РПЛ, а также из Европы.
Букмекеры принимают ставки на то, что Артём Дзюба перейдёт в «Спартак» и забьёт за красно-белых в новом сезоне. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 15.00.
На днях, отвечая на вопрос о гипотетическом переходе Дзюбы в стан красно-белых, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что был бы не против, если бы в его команде появился третий сильный форвард. Позднее итальянец заявил, что не имел в виду конкретно Дзюбу.
Дзюба — воспитанник «Спартака». Он выступал за этот клуб с 2006 по 2015 год с перерывами на аренду в «Томь» и в «Ростов». В 2015 году нападающий на правах свободного агента перешёл в «Зенит», чем настроил против себя болельщиков красно-белых.
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