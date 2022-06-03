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Уэльс — Украина: стыковой матч ЧМ-2022, когда играют, где смотреть и какой прогноз

Уэльс — Украина: стыковой матч ЧМ-2022, когда играют, где смотреть и какой прогноз
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Сборная Украины обыграла команду Шотландии в полуфинале стыков за попадание на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова взяла верх в Глазго со счётом 3:1.

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В решающей встрече Украина сойдётся со сборной Уэльса, которая в марте в полуфинале оказалась сильнее Австрии. Матч состоится 5 июня, стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.

Игра не будет показана в прямом эфире на территории России. Встречу Уэльс — Украина покажет украинский телеканал «Футбол 1».

Букмекеры считают небольшим фаворитом встречи сборную Уэльса. Поставить на победу подопечных Роберта Пейджа можно с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности.

Шансы сборной Украины оценены в 2.95 (33%). Ничья в основное время идёт за 3.17 (31%).

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