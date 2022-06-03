Букмекеры ждут от «Тампы» победы над «Рейнджерс» во втором матче серии НХЛ

4 июня состоится второй матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск.
Почему «Тампа» сравняет счёт в серии с «Рейнджерс».
«Рейнджерс» ведут в серии — 1-0. В первом матче они обыграли действующего обладателя Кубка Стэнли со счётом 6:2.
Эксперты склоняются к победе подопечных Джона Купера. Поставить на «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех «Рейнджерс» доступен за 2.93, а ничья после трёх периодов — за 4.50.
Аналитики не уверены, что 2-й матч серии «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» окажется результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.09, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90.
На итоговую победу «Тампы» дают 1.65, на успех «Рейнджерс» с учётом овертайма — 2.30.
Американский журналист Руссо посоветовал «Миннесоте» обменять Куликова.
Агент Малкина рассказал о ходе переговоров с «Питтсбургом».
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Капризов: в США журналисты не сильно достают, я же плохо знаю английский.
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