Надаль — Зверев: обыграй соперника и получи фрибет до 1000 рублей
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Сегодня, 3 июня, пройдёт матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым. Начало — в 15:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 1000 рублей от букмекера «Фонбет», если победишь соперника!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Перейди на страницу акции и сыграй в теннис. В зависимости от своих успехов ты получишь бонус до 1000 рублей.
2. Зарегистрируйся в «Фонбет», пройди идентификацию.
3. Заключи одно или несколько пари на «Ролан Гаррос» на общую сумму от 2000 рублей.
Фрибет будет доступен после выполнения всех условий.
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