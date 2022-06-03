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Надаль — Зверев: обыграй соперника и получи фрибет до 1000 рублей

Надаль — Зверев: обыграй соперника и получи фрибет до 1000 рублей
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Сегодня, 3 июня, пройдёт матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым. Начало — в 15:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 1000 рублей от букмекера «Фонбет», если победишь соперника!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Перейди на страницу акции и сыграй в теннис. В зависимости от своих успехов ты получишь бонус до 1000 рублей.

2. Зарегистрируйся в «Фонбет», пройди идентификацию.

3. Заключи одно или несколько пари на «Ролан Гаррос» на общую сумму от 2000 рублей.

Фрибет будет доступен после выполнения всех условий.

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