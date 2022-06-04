Венгрия — Англия: эксперты оценили шансы британцев победить в Будапеште

4 июня в Будапеште состоится матч 1-го тура Лиги наций Венгрия — Англия. Начало игры — в 19:00 мск.

Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».

Эксперты считают явными фаворитами гостей: поставить на победу англичан предлагают с коэффициентом 1.39. Успех венгров оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 4.60.



Аналитики думают, что матч Венгрия — Англия не станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если забьют футболисты сборной Венгрии, сыграет коэффициент 2.11. Гол Англии идёт с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.40.

Победа Англии с разницей в два и более мяча доступна за 2.18, победа Англии всухую — за 2.05.

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