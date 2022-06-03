Италия — Германия: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура Лиги наций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Италия — Германия.

Ставка: победа немцев за 2.49.

«Италию только что все видели в Финалиссиме. Сейчас итальянцы представляют из себя очень тяжёлое зрелище. Оборона выглядит нездорово, и атака неяркая.

«Анжи» лишится профессионального статуса и прекратит существование.

После триумфального Евро всё теперь клонится к закату при Манчини: только одна победа в четырёх домашних матчах. Да и там Бельгия была без всех основных звёзд. В остальных матчах были большие проблемы у Италии: только три победы в 12 играх – это совсем плохой результат.



В отличие от Германии, которая при Ханси Флике ещё не проигрывает, только одна ничья, а всё остальное – победы. Флик очень серьёзно повлиял на немецкую команду, которая играет ещё и достаточно результативно.



В такой ситуации, где одна команда на реконструкции, а другая парит, всё однозначно. Победа сборной Германии».

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Пеле написал Путину открытое письмо.