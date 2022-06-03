Италия — Германия: прогноз Дениса Казанского на матч 1-го тура Лиги наций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Италия — Германия.
Ставка: победа немцев за 2.49.
«Италию только что все видели в Финалиссиме. Сейчас итальянцы представляют из себя очень тяжёлое зрелище. Оборона выглядит нездорово, и атака неяркая.
«Анжи» лишится профессионального статуса и прекратит существование.
После триумфального Евро всё теперь клонится к закату при Манчини: только одна победа в четырёх домашних матчах. Да и там Бельгия была без всех основных звёзд. В остальных матчах были большие проблемы у Италии: только три победы в 12 играх – это совсем плохой результат.
В отличие от Германии, которая при Ханси Флике ещё не проигрывает, только одна ничья, а всё остальное – победы. Флик очень серьёзно повлиял на немецкую команду, которая играет ещё и достаточно результативно.
В такой ситуации, где одна команда на реконструкции, а другая парит, всё однозначно. Победа сборной Германии».
Карпин нецензурно выругался, комментируя слухи о назначении в «Динамо».
Агент Кутепова заявил об интересе из Турции.
Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».
- 3 июня 2022
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:02
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:00
-
00:33
- 2 июня 2022
-
21:45
-
20:29
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00