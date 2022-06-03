Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк: дата боя UFC, когда начало

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка из Сурина. Бой начнётся не ранее 1:00 мск 5 июня.

Почему Волков победит Розенстрайка.

Все бои UFC Вегас 56 в прямом эфире покажет приложение UFC Fight Pass. Бесплатная онлайн-трансляция основного карда будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».



Аналитики склоняются к победе россиянина. Заключить пари на победу Волкова предлагается с коэффициентом 1.66. Шансы Розенстрайка выражены коэффициентом 2.32. На ничью дают 67.00.



Тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.72, тотал меньше 2.5 раунда — за 2.20.



В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев сразится с Дэном Иге из США, который входит в топ-10 полулёгкого веса. Также в UFC первый поединок проведёт россиянин Ринат Фахретдинов, он сразится с Андреасом Михайлидисом.



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