Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк: дата боя UFC, когда начало

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок Александра Волкова и Жаирзиньо Розенстрайка из Сурина. Бой начнётся не ранее 1:00 мск 5 июня.
Почему Волков победит Розенстрайка.
Все бои UFC Вегас 56 в прямом эфире покажет приложение UFC Fight Pass. Бесплатная онлайн-трансляция основного карда будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Аналитики склоняются к победе россиянина. Заключить пари на победу Волкова предлагается с коэффициентом 1.66. Шансы Розенстрайка выражены коэффициентом 2.32. На ничью дают 67.00.
Тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.72, тотал меньше 2.5 раунда — за 2.20.
В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев сразится с Дэном Иге из США, который входит в топ-10 полулёгкого веса. Также в UFC первый поединок проведёт россиянин Ринат Фахретдинов, он сразится с Андреасом Михайлидисом.
Бой с Розенстрайком — определяющий для Волкова. Поражение могут не простить.
Прогноз с коэффициентом 3.40 на бой Камбосос — Хэйни.
18-летний боксёр умер после боя в Челябинске.
Российский боец рассказал, как согласовывал тюбетейку в UFC.
- 3 июня 2022
-
21:33
-
21:22
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:02
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:00
-
00:33
- 2 июня 2022
-
21:45
-
20:29
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00