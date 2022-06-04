Ига Свёнтек — Кори Гауфф: смотреть онлайн финал «Ролан Гаррос», прямой эфир, трансляция

Сегодня, 4 июня, состоится матч финала Открытого теннисного турнира во Франции среди женщин. За победу на соревновании будут сражаться польская спортсменка Ига Свёнтек и Кори Гауфф из США. Начало состоится не ранее 16:00 мск.
Надаль объявил о намерении сыграть на «Ролан Гаррос» в 2023 году.
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Эксперты уже дали свои прогнозы на финал «Ролан Гаррос». По их мнению, наибольшими шансами на победу обладает Ига Свёнтек. Заключить пари на успех польской спортсменки в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13, что приблизительно равно 88% вероятности.
Сделать ставку на победу американской теннисистки Кори Гауфф предлагается с коэффициентом 6.00. Это 16% вероятности.
При этом аналитики считают, что финал «Ролан Гаррос» среди женщин не получится упорным. Тотал меньше 2.5 гейма оценивается коэффициентом 1.30, а тотал больше 2.5 гейма — 3.34.
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