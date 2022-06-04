Италия — Германия: прогноз Карена Адамяна на матч Лиги наций УЕФА

Телеведущий и известный блогер Карен Адамян поделился прогнозом на центральный матч 1-го тура Лиги наций Италия — Германия.

Почему сборная Германии обыграет Италию.

Ставка: победа немцев с форой (0) за 1.79.

«Первые четыре тура Лиги наций проходят сразу после тяжёлого клубного сезона. Думаю, многие футболисты не в восторге от этого, потому что могли бы давно тусить где-то на Мальдивах. Однако играть надо. Особенно не рады, как мне кажется, итальянские футболисты. Они находятся в кризисе и не могут выиграть четыре матча. После победы на Евро очевидно, что пошёл спад и были неочевидные ничьи. Это позор, как Италия проиграла Северной Македонии, и то, как она играла против аргентинцев.



Одним щелчком пальцев это не исправить. Ещё не сыграет главный нападающий команды — Чиро Иммобиле. У немцев все футболисты готовы, и никаких потерь нет. Интересные котировки у букмекеров, при которых на победу каждой из команд предлагают 2.70.



Мне кажется, шансы немцев выглядят предпочтительнее. Надёжнее взять их нулевую фору. Если Германия выиграет, то выиграем и мы. Если случится ничья, то мы ничего не теряем. Думаю, это идеальный вариант для такого матча. К большому моему сожалению, кризис итальянцев просто так не исправится. Мой прогноз — Ф2 (0)».

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