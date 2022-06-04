Венгрия — Англия: ставка Александра Елагина на матч 1-го тура Лиги наций

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин сделал ставку на матч Лиги наций Венгрия — Англия.
Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».
Ставка: победа англичан с форой (-2) за 3.26.
«Кроме Венгрии и Англии, в данную группу входят Италия и Германия. На чемпионате Европы вот такой квартет однозначно бы назвали группой смерти. Лига наций — соревнование не такое ответственное. Однако в год чемпионата мира этот турнир занимает важное место в рамках подготовки к мундиалю.
Команды встречались между собой в прошлом году в рамках отбора к мировому первенству. Англичане разгромили соперника на выезде со счётом 4:0. Всех авторов голов того матча Гарет Саутгейт пригласил в команду и на этот раз. Быть может, они продолжат начатое.
Наставник венгров Марко Росси вызвал 27 футболистов, среди которых четыре новичка. Особенно обращает на себя внимание 17-летний Залан Ванча. О нём говорят как о большом таланте. Он дебютировал в чемпионате Венгрии в 16 лет и сразу отметился голом.
Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».
Саутгейт тоже не обошёлся без новичков. Среди них игрок «Лестера» Джеймс Джастин, который может сыграть на обоих флангах обороны. Впереди в компанию к Гарри Кейну тренер пригласил Джаррода Боуэна, который стал лучшим бомбардиром «Вест Хэма», забив 12 голов в прошедшем сезоне.
Главное то, что он ещё и может отдать голевой пас, он сделал 10 голевых передач, а это третий результат сезона АПЛ. Англичане готовятся к чемпионату мира в Катаре. У них отличный состав и конкуренция на всех позициях. Жду уверенную победу гостей».
Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 8.00.
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