Ига Свёнтек — Кори Гауфф: прогноз Павла Кириченко на женский финал «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер и теннисный эксперт Павел Кириченко подготовил ставку на женский финал «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал меньше 19.5 гейма за 1.90.

«В женском финале «Ролан Гаррос» сыграют Ига Свёнтек и Кори Гауфф.

Джокович отреагировал на жуткую травму Зверева.

Представительница Польши после ухода Эшли Барти является безоговорочной доминантой в женском туре. 34 победы подряд, заранее заглядывая на предлагаемую ставку — 25 из них через ТМ 19.5 гейма. Отдельно стоит выделить прекрасную игру от Свёнтек в финалах. В пяти решающих матчах за титул в этом году соперницы Иги набирали не более пяти геймов. Во всех случаях Свёнтек просто громила оппоненток.



При всём таланте Кори Гауфф напрашивается прогноз, что предстоящий матч не будет исключением по сравнению с предыдущими финалами с участием Свёнтек. Гауфф досталась довольно простая сетка до финала, она лишь однажды играла с соперницей из топ-50, и ни разу не было в соперницах теннисистки из топ-30. В этом году Свёнтек и Гауфф уже встречались на крупном хардовом турнире, и тогда уверенная победа (6:3, 6:1) осталась за первой ракеткой мира.



Поэтому ТМ 19.5 гейма — мой выбор ставки на этот финал».

Букмекеры назвали шансы Гауфф прервать победную серию Свёнтек.

Кафельников: Рублёв не игрок топ-класса, раз допускает такие ошибки.



Даниил Медведев 13 июня станет первой ракеткой мира.



Касаткина назвала главное оружие Свёнтек.



Свёнтек повторила достижение Серены Уильямс.