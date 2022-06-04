Италия — Германия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций 4 июня 2022 года

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Италия – Германия.

Почему сборная Германии обыграет Италию.

Ставка: немцы победят за 2.65.

«Для меня немцы – однозначный фаворит в этом матче. Дело в том, что у Германии есть хороший сплав молодости и опыта. Те футболисты, которые подавали надежды, уже окрепли и играют в своих клубах ведущие роли. Хаверц и Вернер из «Челси». Опытный Мюллер вернулся в команду, что также очень хорошо для неё.



Мусиала появился, который нарасхват во всех клубах. В общем, состав очень хороший. Самое главное, что игроки голодны до побед. Перестройка сборной Германии уже закончилась. Мне кажется, что команда представляет собой очень грозную силу.



В отличие от Италии, которая после победы на чемпионате Европы резко сдала. Это я связываю с травмой Кьезы, который (на мой взгляд) был лучшим футболистом сборной. Сейчас команде предстоит небольшая перестройка, о чём объявил Манчини ещё перед игрой с Аргентиной.



А тот матч команда проиграла в одну калитку. Как ни старалась Италия переломить ход встречи, но ничего не смогла сделать. Аргентина доминировала всю игру и по праву победила. Так вот, Манчини ещё перед той игрой заявил, что против Германии будет много новых фамилий. Это значит, что команда не будет сыгранной.



Поэтому для меня удивительно, что у букмекеров небольшим фаворитом идёт сборная Италии. У немцев есть всё для победы. Мой прогноз – победа сборной Германии».

Кавазашвили: Дзюба никому не нужен в РПЛ.

Бензема: слова Месси мотивируют меня.

Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».

Хиддинк, Роберто Карлос и победа над «Ливерпулем». Реквием по «Анжи».

Экспресс с коэффициентом 8.00 на Лигу наций.