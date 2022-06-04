Венгрия — Англия: прогноз Ильи Казакова на матч 4 июня 2022 в Лиге наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Англия.

Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».

Ставка 1: победа Англии за 1.39.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«Та самая история, когда надо просто грузить на ТБ 2.5 мяча и не сомневаться. Венгрия дома играет плохо. На выезде в квалификации чемпионата мира 2022 года они выглядели достойно. Команда и забивала много, и пропускала нечасто.



Но дома ей всё равно было сложно. Англичане уверенно прошли отборочный цикл. Они забили 39 мячей в 10 турах, пропустили – три. Это просто фантастика.



Всего один гол пропустили британцы на выезде в этом отборочном цикле. Если мы оттолкнёмся от личной статистики, то в пяти последних матчах у венгров не было ни одной победы. Поэтому, думаю, что игра будет верховой, а англичане победят».

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