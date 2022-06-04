Венгрия — Англия: ставка Дениса Казанского на матч Лиги наций с коэффициентом 3.90

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Англия.
Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».
Ставка: обе забьют + победа англичан за 3.90.
«Довольно любопытный матч будет у Венгрии с Англией, причём со всех точек зрения. С одной стороны, Англия не проигрывает с той самой встречи на «Уэмбли» с итальянцами.
Команда Гарета Саутгейта находится в хорошей форме. Есть в распоряжении наставника и невероятный подбор игроков в каждой линии. Даже не совсем понятно, как он сыграет в атаке против венгерской команды.
Венгрия не так давно пересекалась с англичанами. Была и крупная победа Англии на выезде, и вялая домашняя ничья. Венгрия — это та команда, которая стоит стеной у своих ворот, когда её прижимают, и летит вперёд в атаку, когда это необходимо делать, а в домашней игре это нужно делать.
В предпоследнем матче венгерская команда умудрилась не забить, но то была такая лёгкая недооценка соперника. Речь не об этом. Против Англии настраивается любая команда, поэтому атака Венгрии что-то да придумает. В свою очередь, атака сборной Англии забьёт достаточно.
Здесь как раз вырисовывается победа Англии и обе команды забьют. Англия сейчас слишком хороша, и в Катар поедет она одним из главных претендентов. У Гарета Саутгейта есть уже и море опыта, даже негативного, и игроки, которые могут решить максимальную задачу».
Экспресс с коэффициентом 8.00 на Лигу наций.
«Защищал интересы страны». Макрон – о совете Мбаппе остаться в «ПСЖ».
Шварц — об уходе из «Динамо»: это был внутренний конфликт каждый день.
В УЕФА извинились за организацию финала Лиги чемпионов.
Кабаеву и Навку включили в санкционные списки ЕС.
- 4 июня 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:13
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:44
-
05:00
-
03:00
-
00:27
- 3 июня 2022
-
21:33
-
21:22
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30