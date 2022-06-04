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Венгрия — Англия: ставка Дениса Казанского на матч Лиги наций с коэффициентом 3.90

Венгрия — Англия: ставка Дениса Казанского на матч Лиги наций с коэффициентом 3.90
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Англия.

Криштиану Роналду обратился к болельщикам «МЮ».

Ставка: обе забьют + победа англичан за 3.90.

«Довольно любопытный матч будет у Венгрии с Англией, причём со всех точек зрения. С одной стороны, Англия не проигрывает с той самой встречи на «Уэмбли» с итальянцами.

Команда Гарета Саутгейта находится в хорошей форме. Есть в распоряжении наставника и невероятный подбор игроков в каждой линии. Даже не совсем понятно, как он сыграет в атаке против венгерской команды.

Венгрия не так давно пересекалась с англичанами. Была и крупная победа Англии на выезде, и вялая домашняя ничья. Венгрия — это та команда, которая стоит стеной у своих ворот, когда её прижимают, и летит вперёд в атаку, когда это необходимо делать, а в домашней игре это нужно делать.

В предпоследнем матче венгерская команда умудрилась не забить, но то была такая лёгкая недооценка соперника. Речь не об этом. Против Англии настраивается любая команда, поэтому атака Венгрии что-то да придумает. В свою очередь, атака сборной Англии забьёт достаточно.

Здесь как раз вырисовывается победа Англии и обе команды забьют. Англия сейчас слишком хороша, и в Катар поедет она одним из главных претендентов. У Гарета Саутгейта есть уже и море опыта, даже негативного, и игроки, которые могут решить максимальную задачу».

Экспресс с коэффициентом 8.00 на Лигу наций.

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