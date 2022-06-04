Италия — Германия: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций 4 июня 2022 года

Телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин дал прогноз на матч Италия – Германия.
Почему сборная Германии обыграет Италию.
Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.45.
«Обе команды входят в третью группу элитного дивизиона Лиги наций. В квартете с ними играют сборные Венгрии и Англии. После провала в отборе к чемпионату мира в Катаре действующие чемпионы Европы из Италии оставили у руля команды Роберто Манчини. Немцы готовятся к Катару. Игры с сильными соперниками — отличная возможность проверить состав и сыграться перед ответственными матчами.
В двух предыдущих розыгрышах Лиги наций немцы особенных успехов не снискали, оба раза не попав в финальную пульку. Итальянцы, не блеснув в первом розыгрыше, во втором сумели занять третье место, пропустив вперёд только Испанию и Францию. Роберто Манчини вызвал аж 30 футболистов. Самое интересное, что новичков только двое: 22-летний Давиде Фраттези из «Сассуоло» и 18-летний Вильфред Ньонто, выступающий за швейцарский «Цюрих».
Ханси Флик, сменивший в прошлом году легендарного Йоахима Лёва, призвал знакомые всем лица. Ни одного дебютанта, кроме голкипера Оливера Бауманна из «Хоффенхайма». Правда, все игроки, которые дебютировали в сборной после прихода Флика, кроме Флориана Вирца, попали в список приглашённых. Это защитники Давид Раум из «Хоффенхайма» и Нико Шлоттербек из «Фрайбурга», Антон Стах из «Майнца», Карим Адейеми из австрийского «Зальцбурга» и Лукас Нмеча из «Вольфсбурга».
В последний раз соперники встречались в 2016 году. В том году они играли между собой трижды. Два товарищеских матча — в одном выиграла Германия (4:1), в другом была зафиксирована ничья (1:1). Между ними состоялась четвертьфинальная битва на Евро-2016. Там дошло до серии пенальти, где выиграли немцы. Поэтому и сейчас жду голы».
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