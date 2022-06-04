Италия — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций

Известный комментатор, амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Роман Нагучев поделился своим прогнозом на матч первого тура Лиги наций УЕФА.

Почему сборная Германии обыграет Италию.

Ставка: Германия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

«Сборная Италии в матче с Аргентиной показала себя не очень интересно, хотя первую часть первого тайма неплохо сопротивлялась.

Мне кажется, что примерно по такому сценарию будет проходить и матч с Германией, но можно выбрать и осторожный вариант. Во-первых, итальянцы два раза подряд с нулём забитых мячей – такое бывает крайне редко. Во-вторых, у немцев очень сильная команда, но в гостях они играют гораздо скромнее, чем дома.

Я думаю, что можно взять спокойный вариант: Германия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05. По-моему, очень трезвый прогноз».

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