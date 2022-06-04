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Италия — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций

Италия — Германия: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций
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Известный комментатор, амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Роман Нагучев поделился своим прогнозом на матч первого тура Лиги наций УЕФА.

Почему сборная Германии обыграет Италию.

Ставка: Германия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

«Сборная Италии в матче с Аргентиной показала себя не очень интересно, хотя первую часть первого тайма неплохо сопротивлялась.

Мне кажется, что примерно по такому сценарию будет проходить и матч с Германией, но можно выбрать и осторожный вариант. Во-первых, итальянцы два раза подряд с нулём забитых мячей – такое бывает крайне редко. Во-вторых, у немцев очень сильная команда, но в гостях они играют гораздо скромнее, чем дома.

Я думаю, что можно взять спокойный вариант: Германия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05. По-моему, очень трезвый прогноз».

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