Италия — Германия: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет

Сегодня, 4 июня, состоится матч первого тура Лиги наций Италия — Германия. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Почему сборная Германии обыграет Италию.

Трансляцию встречи в прямом эфире можно будет посмотреть на сервисе «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех немцев оценён экспертами в 2.53. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры сомневаются, что матч Италия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

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