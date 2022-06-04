Беларусь — Словакия: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто победил

На стадионе «Караджордже — Войводина» в сербском городе Нови-Сад прошёл матч Лиги наций между сборными Беларуси и Словакии. Беларусь потерпела поражение со счётом 0:1.

Мбаппе получил травму во втором матче после продления контракта с «ПСЖ».

Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Томаш Суслов, результативной передачей отметился полузащитник Юрай Куцка.

Беларусь проводит домашние матчи на нейтральном поля в связи с санкциями УЕФА.

Сборная Словакии набрала три очка и закрепилась на втором месте турнирной таблицы группы 3. Первое место занимает сборная Казахстана, обыгравшая команду Азербайджана со счётом 2:0.

6 июня сборная Беларуси встретится с Азербайджаном, а команда Словакии сойдётся с Казахстаном.

Сборная Беларуси потерпела восьмое поражение подряд в официальных матчах.

Сборная Франции впервые с 2018 года проиграла в основное время.

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