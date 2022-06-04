Прогноз букмекеров на третий матч серии НХЛ «Эдмонтон» — «Колорадо»

5 июня состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск.

Прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 4.90.

Счёт в серии до четырёх побед 2-0 в пользу «Колорадо». «Эвеланш» победили со счётом 8:6 и 4:0.

Эксперты ждут очередного успеха «лавин». Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.26, успех «Ойлерз» идёт за 2.79. На ничью после трёх периодов дают 4.95.



Аналитики уверены, что третий матч серии «Эдмонтон» — «Колорадо» окажется результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.35, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.98. Гол до истечения первой минуты идёт за 10.0.

Победа «Колорадо» в третьем матче доступна за 1.77, успех «Эдмонтона» с учётом овертайма идёт за 2.17.

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