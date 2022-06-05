Уэльс — Украина: прогноз Алексея Андронова на стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч отбора к ЧМ-2022 Уэльс — Украина.



Ставка: проход Украины за 1.92.



«Украина продолжает свой путь на чемпионат мира. Обыграли Шотландию со счётом 3:1. Провели хороший матч, хотя в концовке и не без нервов обошлось, да и в начале, когда получали жёлтые карточки.

Тренер Уэльса: сочувствую Украине, но бизнес есть бизнес.

Я продолжу ставить в ту же сторону, так как сборная Уэльса меня ничем не убедила в матче с Польшей. Понятно, что против Украины будет играть другой Уэльс. Он точно иначе будет мотивирован. Но мотивация украинских футболистов сейчас просто запредельная. Они понимают, что цена того шанса, учитывая все события, просто уникальна.



Думаю, что игра с шотландцами должна была зарядить их положительными эмоциями. Не знаю, как уж там всё получится, может, и серию пенальти будут бить, но я поставлю на проход Украины.

Мне понравилось, как играли ведущие украинские футболисты, которые выступают в Европе. Надеюсь, тренер не будет делать много замен», — сказал Андронов.

Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.

Зеленский передал сборной Украины флаг страны перед игрой с Уэльсом.

Бэйл не будет извиняться перед Украиной в случае победы Уэльса.



Почему сборная Украины попадёт на ЧМ-2022.



«Это не Евровидение». Бывший игрок сборной Уэльса призвал не жалеть Украину.



Роман Гутцайт дал прогноз на матч Уэльс — Украина.



Пеле написал открытое письмо Путину из-за ситуации на Украине.