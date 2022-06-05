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Уэльс — Украина: прогноз Ильи Казакова на матч отбора ЧМ-2022

Уэльс — Украина: прогноз Ильи Казакова на матч отбора ЧМ-2022
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Уэльс — Украина.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.63.

«Путёвка в Катар стоит на кону этого противостояния. Если бы встреча прошла на Украине, можно было бы предположить, что украинцы являются фаворитами. Но здесь, наверное, силы равны.

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Что за Уэльс? У валлийцев есть опыт больших турниров. У команды есть Гарет Бэйл, который здорово выглядит, когда речь заходит о национальной команде.

А что за Украину? Наверное, у неё есть настрой. Ещё была победа над Шотландией. Команде недалеко лететь: из Глазго до Кардиффа можно доехать даже на поезде.

В этом матче я бы поставил на ТМ (1.5). Потому что нервы будут на пределе. Также я думаю, что судьбу встречи решит один гол», — сказал Казаков.

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