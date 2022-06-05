Уэльс — Украина: прогноз Ильи Казакова на матч отбора ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Уэльс — Украина.



Ставка: ТМ 1.5 за 2.63.



«Путёвка в Катар стоит на кону этого противостояния. Если бы встреча прошла на Украине, можно было бы предположить, что украинцы являются фаворитами. Но здесь, наверное, силы равны.

Василий Уткин сделал прогноз на матч Уэльс — Украина.

Что за Уэльс? У валлийцев есть опыт больших турниров. У команды есть Гарет Бэйл, который здорово выглядит, когда речь заходит о национальной команде.



А что за Украину? Наверное, у неё есть настрой. Ещё была победа над Шотландией. Команде недалеко лететь: из Глазго до Кардиффа можно доехать даже на поезде.



В этом матче я бы поставил на ТМ (1.5). Потому что нервы будут на пределе. Также я думаю, что судьбу встречи решит один гол», — сказал Казаков.

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