Португалия — Швейцария: букмекеры назвали фаворита игры Лиги наций

5 июня в Лиссабоне состоится матч 2-го тура Лиги наций Португалия — Швейцария. Начало игры — в 21:45 мск.
Прогноз на матч Португалия — Швейцария с коэффициентом 3.00.
Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех швейцарцев оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 3.75.
Эксперты считают, что матч Португалия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
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