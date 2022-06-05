Уэльс — Украина: прогноз Константина Генича на игру квалификации ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч финала отбора к ЧМ-2022 Уэльс — Украина.
Ставка: Уэльс забьёт во 2-м тайме за 2.46.
«Решающий матч за выход на чемпионат мира. Уэльс и Украина сыграют в Кардиффе.
Зеленский передал сборной Украины флаг страны перед игрой с Уэльсом.
Я, честно говоря, был в полном восторге от того, как сборная Украины сыграла против Шотландии. Сборная Украины настолько хорошо была готова к этому матчу, но готова ровно на 65 минут. После 65-70-й минуты украинцы просто встали, и Шотландия оказывала определённое давление в конце матча. Но два матча подряд украинцам без должной игровой практики провести на высоком уровне будет тяжело.
Думаю, что такого запала, который был у украинцев в первом матче, здесь не будет. Два энергозатратных матча подряд будет сыграть сложно. Украинцам будет очень тяжело из-за давления трибун.
Исходя из того, что я увидел в первом матче украинцев со сборной Шотландии, во втором тайме у Уэльса будут неплохие шансы забить. Мой прогноз – Уэльс забьёт во втором тайме», — сказал Генич.
Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Почему сборная Украины выиграет путёвку на ЧМ-2022.
Бывший игрок сборной Уэльса призвал не жалеть украинских футболистов.
Пеле написал открытое письмо Путину из-за ситуации на Украине.
Сайт УЕФА: сборную Украины поддержат болельщики по всему миру.
Тренер Уэльса: сочувствую Украине, но бизнес есть бизнес.
Бэйл не будет извиняться перед Украиной в случае победы Уэльса.
- 5 июня 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:00
-
01:13
- 4 июня 2022
-
21:24
-
21:00
-
20:35
-
19:57
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:13
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:15
-
08:30
-
07:45
-
07:00
-
05:44