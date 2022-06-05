Уэльс — Украина: прогноз Константина Генича на игру квалификации ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч финала отбора к ЧМ-2022 Уэльс — Украина.



Ставка: Уэльс забьёт во 2-м тайме за 2.46.



«Решающий матч за выход на чемпионат мира. Уэльс и Украина сыграют в Кардиффе.

Зеленский передал сборной Украины флаг страны перед игрой с Уэльсом.

Я, честно говоря, был в полном восторге от того, как сборная Украины сыграла против Шотландии. Сборная Украины настолько хорошо была готова к этому матчу, но готова ровно на 65 минут. После 65-70-й минуты украинцы просто встали, и Шотландия оказывала определённое давление в конце матча. Но два матча подряд украинцам без должной игровой практики провести на высоком уровне будет тяжело.



Думаю, что такого запала, который был у украинцев в первом матче, здесь не будет. Два энергозатратных матча подряд будет сыграть сложно. Украинцам будет очень тяжело из-за давления трибун.



Исходя из того, что я увидел в первом матче украинцев со сборной Шотландии, во втором тайме у Уэльса будут неплохие шансы забить. Мой прогноз – Уэльс забьёт во втором тайме», — сказал Генич.



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