Рафаэль Надаль — Каспер Рууд: прогноз Ярослава Перканюка на финал «Ролан Гаррос»

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на финальный матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Каспер Рууд.
Ставка: 1-й сет продлится больше 43.5 минуты за 1.85.
«Надаль продолжает удивлять, при этом делает это от сезона к сезону. В этом году испанец совершил сенсацию на Открытом чемпионате Австралии. Казалось, что Рафаэль не сумеет показать себя на «Ролан Гаррос» из-за проблем со стопой. Но Надаль обыграл Оже, затем Джоковича и Зверева. На данный момент теннисист находится в шаге от 14-й победы на Открытом чемпионате Франции. Представитель Испании не скрывает, что может пропустить остаток сезона, так как боли в стопе никуда не исчезли.
Во Франции сообщили, что Надаль может закончить карьеру после финала «Ролан Гаррос».
Надаль в любом возрасте будет опасен на «Ролан Гаррос». Всё благодаря полной самоотдаче, поддержке трибун и опыту выступлений. Кроме этого, против Рафаэля далеко не все теннисисты могут показать свою лучшую игру, так как многие перегорают ещё в раздевалке. Испанец по-прежнему выделяется отличной работой ног, мощным форхендом и зубодробильным бэкхендом. Чего не хватает Надалю, так это подачи, потому что большинство очков теннисист выигрывает в упорной борьбе на задней линии.
За последние два года Рууд стал одним из лидеров ATP-тура. Всё это благодаря тому, что теннисист избавился от зависимости от грунтовых кортов и прибавил на харде. Это подтверждает и финал «Мастерса» в Майами. Пока Каспер не может похвастаться стабильностью или психологической устойчивостью, так как часто проваливается на крупных соревнованиях, не показав свою лучшую игру. Рууд провалил грунтовый отрезок, но на все 100% воспользоваться удачной сеткой на «Ролан Гаррос» и впервые в карьере сыграет в финале на таком уровне.
Рууд прибавил в агрессии. Норвежец чаще пытается перехватывать инициативу в розыгрышах, а не только выжидать ошибок от соперников. При этом Каспер умеет подстраивать свою игру под соперников, находя слабые стороны. В арсенале теннисиста средняя подача.
Думаю, в этом матче будет победа Надаля «на классе». Он готов к финалу и психологически, и физически. Рууд впервые сыграет на таком уровне, трибуны будут против него – и это всё дополнительное давление. Странно слышать людей, которые говорят, что Касперу нечего терять. Если в финале ТБШ теннисисту нечего терять, тогда где есть? Это смешные заявления, на которые не стоит реагировать.
Статистическая линия появится ближе к матчу, пока предлагаю поставить на то, что первый сет продлится больше (43.5) минуты и самый затяжной гейм продлится больше (8.5 минуты). Также в матче будет больше 20 брейк-пойнтов», — сказал Перканюк.
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