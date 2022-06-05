Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк: результат боя UFC, кто победил

Россиянин Александр Волков победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fights Nights в Лас-Вегасе.

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Бой в тяжёлом весе закончился в первом раунде. Волков одержал победу техническим нокаутом. Розенстрайк остался недоволен тем, что судья решил закончить поединок. Суринамец отметил, что был готов продолжать бой.

Россиянин закрыл поражение от британца Тома Аспиналла, которое потерпел сабмишеном в марте 2022 года. Теперь у Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях.

Розенстрайк потерпел второе поражение в карьере подряд. В предыдущем бою он уступил Кёртису Блэйдсу.

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