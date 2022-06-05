Уэльс — Украина: ставка Егора Титова на стыковую игру ЧМ-2022 в Кардиффе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Уэльс – Украина в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: ТБ 2 за 1.83.



«Решающий матч за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Уэльс принимает Украину и считается фаворитом. Но украинцы уже успели огорчить скептиков, ярко победив Шотландию на её поле. Теперь матч с другой британской сборной, но снова на выезде.

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Уэльс на данный момент более классная команда в сравнении с Шотландией. В его составе есть настоящая звезда — Гарет Бэйл. За «Реал» он почти не играл в последнее время, но в матчах за сборную показывает высочайший уровень, сдержать его невероятно сложно.

Вся сборная Уэльса напористая, наглая, тем более когда играет у себя, в Кардиффе. В последний раз дома валлийцы проигрывали четыре года назад — уступили датчанам 1:2.



Украина с шотландцами показала, что готова играть в атакующей манере, держать высокий темп. Уверен, что Уэльс всё это поддержит. Домашние матчи он начинает очень резво, часто забивает в первых таймах. Австрию в первом стыковом матче тоже поначалу смяли. Но Украине есть чем отвечать, у неё креативная атака.



Поставлю на тотал больше 2 мячей. Считаю, что здесь может быть верх», — сказал Титов.

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