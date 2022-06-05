Уэльс — Украина: ставка Егора Титова на стыковую игру ЧМ-2022 в Кардиффе

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Уэльс – Украина в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: ТБ 2 за 1.83.
«Решающий матч за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Уэльс принимает Украину и считается фаворитом. Но украинцы уже успели огорчить скептиков, ярко победив Шотландию на её поле. Теперь матч с другой британской сборной, но снова на выезде.
Зеленский передал сборной Украины флаг страны, его повесят в раздевалке.
Уэльс на данный момент более классная команда в сравнении с Шотландией. В его составе есть настоящая звезда — Гарет Бэйл. За «Реал» он почти не играл в последнее время, но в матчах за сборную показывает высочайший уровень, сдержать его невероятно сложно.
Вся сборная Уэльса напористая, наглая, тем более когда играет у себя, в Кардиффе. В последний раз дома валлийцы проигрывали четыре года назад — уступили датчанам 1:2.
Украина с шотландцами показала, что готова играть в атакующей манере, держать высокий темп. Уверен, что Уэльс всё это поддержит. Домашние матчи он начинает очень резво, часто забивает в первых таймах. Австрию в первом стыковом матче тоже поначалу смяли. Но Украине есть чем отвечать, у неё креативная атака.
Поставлю на тотал больше 2 мячей. Считаю, что здесь может быть верх», — сказал Титов.
Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Тренер сборной Украины исключил четверых игроков из заявки на матч с Уэльсом.
Уэльс — Украина: букмекеры назвали самый вероятный счёт.
Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Почему сборная Украины выиграет путёвку на ЧМ-2022.
Тренер Уэльса: сочувствую Украине, но бизнес есть бизнес.
Бэйл не будет извиняться перед Украиной в случае победы Уэльса.
- 5 июня 2022
-
14:00
-
13:55
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
05:00
-
01:13
- 4 июня 2022
-
21:24
-
21:00
-
20:35
-
19:57
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:35
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:13
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:15