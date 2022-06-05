Уэльс — Украина: прогноз Артура Петросьяна на финальный стыковой матч ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала плей-офф отбора к ЧМ-2022 Уэльс — Украина.
Ставка: в 1-м тайме Украина не проиграет и ТМ 1.5 за 1.69.
«Говорим о матче Уэльс – Украина, финал плей-офф чемпионата мира в европейской квалификации.
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В матче Шотландия – Украина всё произошло закономерно. Украина заслуженно обыграла шотландцев и вышла в финал. Неожиданно шотландцы смотрелись, мягко говоря, средне. Казалось, что они должны находиться в лучшем игровом тонусе, быть более готовыми физически и тактически, но на деле шотландцы ничего предложить не смогли. Физически они не переигрывали Украину, за исключением последних 20 минут, когда что-то у них стало получаться.
Украина полностью переиграла шотландцев. При этом в не очень энергозатратный футбол играли украинцы. Они были умнее и класснее.
После такой победы глупо было бы ставить против Украины. Уэльс мне кажется менее серьёзным соперником, чем Шотландия. Валлийцы в отборе еле-еле обыграли белорусов на нейтральном поле, не смогли дома переиграть эстонцев, а в матче с Австрией им повезло.
Мне кажется, что по уровню игры Уэльс не лучше шотландцев, поэтому Украина должна на волне успеха качественно провести матч и добиться прохода на чемпионат мира. Единственное, что сеет некоторые сомнения – это физическая форма Украины. Всё-таки в последние 20-25 минут они стали подсаживаться. Вполне может повториться такая же история, и в концовке второго тайма Уэльс может поддавить.
Моральная составляющая и более высокий средний уровень игроков делают Украину фаворитом. Думаю, что в первом тайме Украина должна не проиграть при тотале меньше 1.5. Также поставлю на проход Украины. Мне кажется, что Украина на волне успеха имеет больше шансов одержать победу в этом матче», — сказал Петросьян.
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