Португалия — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Лиссабоне

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Швейцария во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 2.07.



«На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, где своих соперников принимает «Спортинг», между собой сыграют сборные Португалии и Швейцарии.

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Португальцы в концовке матча с Испанией сумели отыграться, хотя нельзя сказать, что они провели какой-то надёжный и уверенный матч. Испанцы выглядели даже поинтереснее, но ошибка Уная Симона — и Португалия в пятый раз подряд играет с Испанией вничью.



На сей раз домашняя встреча для Португалии, соперник Швейцария, которая неожиданно для многих уступила в Чехии — 1:2, но не совсем по игре. У швейцарцев очень много моментов было, но каких-то два глупых мяча пропустили (один — с аута, другой — с непонятной подачи).



Португалия достаточно успешно играет в Лиге наций. Команда не проиграла 12 из последних 13 матчей. Дома в этом турнире она провела семь матчей, в пяти из которых выиграла.

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С другой стороны, Швейцария забивает практически в каждом матче (в семи из девяти последних на выезде). Поэтому здесь напрашивается вариант «обе забьют». Да, у Португалии хорошая оборона, но у Швейцарии не менее хорошая атака, которая может наказать португальскую защиту.

А у самой Португалии впереди такое изобилие креативных игроков, что обязательно что-нибудь придумают. Даже при не самой содержательной игре, как это было с Испанией в Севилье, моментики свои у португальцев возникали. Тем более в той встрече Криштиану Роналду отдыхал, здесь может выйти.

Мой прогноз — обе забьют за хороший коэффициент 2.07», — сказал Генич.



Прогноз на матч Португалия — Швейцария с коэффициентом 3.00.



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