Уэльс — Украина: прогноз Павла Занозина на стыковую игру ЧМ-2022

Футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч финала отбора к ЧМ-2022 Уэльс — Украина.



Ставка: проход Уэльса за 1.98.



«Конечно, сейчас на украинцев сложно ставить, потому что ситуация у них невероятно тяжёлая, но они играют классно. С Шотландией выдали почти выдающийся для себя матч. Шотландцы ничего особенного не показали, но тем не менее украинцы молодцы. Теперь следующий соперник — Уэльс.

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Валлийцы ещё в марте одолели сборную Австрии со счётом 2:1. На мой взгляд, они посильнее, чем Шотландия и Украина, если говорить в вакууме. Гости сейчас на драйве, на кураже, возможно, смогут побороться за ничью хотя бы, а там — кто знает.



Поставлю на проход сборной Уэльса, за него дают 1.95. Украина — небольшой фаворит, по мнению букмекеров. В данном случае это не совсем оправданно. Такие больше чувственные ожидания, чем реальная ситуация.

Сборная Уэльса может и должна Украину проходить и выходить на чемпионат мира. Гостям, конечно, удачи тоже пожелаю, но а поставить предлагаю на проход валлийцев. Можно и на победу в основное время, но, думаю, Украина будет цепляться до конца.

Ничья мне видится самым вероятным исходом основного времени, а там уже просто верю в то, что валлийцы за счёт более высокого класса соперника дожмут», — сказал Занозин.

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