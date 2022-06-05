Уэльс — Украина: прогноз Эдуарда Мора на решающий стыковой матч квалификации ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Уэльс – Украина.
Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.09.
«Стыковой матч за право попасть на чемпионат мира. Довольно интересная встреча намечается. Дело в том, что уже больше 60 лет Уэльс не был на чемпионатах мира. Для них это шанс, которого они так долго ждали.
Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Мне кажется, команда подходит в очень хорошей форме. В Лиге наций против Польши не участвовали лидеры, потому что как раз к Украине они и готовились. Мотивация у валлийцев должна зашкаливать.
Про сборную Украины и так всё понятно. Провели очень хорошую игру с Шотландией, также мечтают попасть на чемпионат мира и устроить праздник своим болельщикам. Однако думаю, что силы у Украины не безграничны. Да, есть несколько лидеров, которые играют в Европе. Безусловно, хорошие футболисты.
Но у Уэльса почти все сейчас в хорошей форме. В то время как у игроков Украины игровой практики было мало. На одну игру их хватило, но я очень сомневаюсь, что хватит на второй матч. Потому что сил было отдано очень много.
Я сделаю два прогноза. Во-первых, тотал второго тайма больше первого. Мне кажется это логичным, потому что сил будет меньше, кому-то придётся отыгрываться, и мы увидим голы.
Вторая моя ставка – это проход Уэльса. Команда более свежая, в лучшем тонусе, причём готовилась к этой конкретной игре», — сказал Мор.
Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
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