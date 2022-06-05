Уэльс — Украина: смотреть онлайн стыковой матч ЧМ-2022, прямой эфир, прогнозы

5 июня в Кардиффе (Уэльс) пройдёт решающий матч плей-офф европейской квалификации чемпионата мира между сборными Уэльса и Украины. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.



Аналитики не видят явного фаворита. Ставки на сборную Уэльса принимаются с коэффициентом 2.88, победа сборной Украины доступна за 2.73. Ничья после 90 минут идёт за 3.15.



На тотал больше 2.5 гола дают 2.50, на тотал меньше 2.5 гола — 1.60. Если обе команды забьют по ходу основного времени, сыграет коэффициент 2.01.



Выход Уэльса на чемпионат мира оценивается в 2.00, успех Украины с учётом дополнительного времени и серии пенальти — за 1.95.



Почему сборная Украины выиграет путёвку на ЧМ-2022.

Зеленский передал сборной Украины флаг страны, его повесят в раздевалке.

Бывший игрок сборной Уэльса призвал не жалеть украинских футболистов.



Пеле написал открытое письмо Путину из-за ситуации на Украине.



Тренер Уэльса: сочувствую Украине, но бизнес есть бизнес.



Бэйл не будет извиняться перед Украиной в случае победы Уэльса.