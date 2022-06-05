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Уэльс — Украина: смотреть онлайн стыковой матч ЧМ-2022, прямой эфир, прогнозы

Уэльс — Украина: смотреть онлайн стыковой матч ЧМ-2022, прямой эфир, прогнозы
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5 июня в Кардиффе (Уэльс) пройдёт решающий матч плей-офф европейской квалификации чемпионата мира между сборными Уэльса и Украины. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.

Аналитики не видят явного фаворита. Ставки на сборную Уэльса принимаются с коэффициентом 2.88, победа сборной Украины доступна за 2.73. Ничья после 90 минут идёт за 3.15.

На тотал больше 2.5 гола дают 2.50, на тотал меньше 2.5 гола — 1.60. Если обе команды забьют по ходу основного времени, сыграет коэффициент 2.01.

Выход Уэльса на чемпионат мира оценивается в 2.00, успех Украины с учётом дополнительного времени и серии пенальти — за 1.95.

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