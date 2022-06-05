Португалия — Швейцария: ставка Ильи Казакова на игру Лиги наций — 2022/2023

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Швейцария.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.06.



«Любопытный матч. Португальцы провожают уже Криштиану Роналду. Они думают над тем, как играть и жить без него.

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Что касается швейцарцев, то они потрясли многих. Это касается отборочного цикла чемпионата мира, где они опередили итальянцев.



После этого дела у Швейцарии пошли не лучшим образом. Команда всерьёз не воспринимает Лигу наций. Хотя, конечно, такой соперник, как Португалия, – это сильный вызов.



Вничью соперники практически не играют. У португальцев три победы, ни одной – у швейцарцев. Поэтому я жду непростую или даже тяжёлую встречу.



Мне кажется, что обе команды забьют. Пусть швейцарцы уступают португальцам почти по всем параметрам, но я жду, что в первой половине нас ждёт упорный футбол.



Также я думаю, что второй тайм будет более результативным. Швейцарцы, на мой взгляд, просто не обладают большой глубиной состава», — сказал Казаков.



Прогноз на матч Португалия — Швейцария с коэффициентом 3.00.



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