«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч третьего раунда плей-офф НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



Ставка: победа «Рейнджерс» за 3.20.



«Ну что ж, «Рейнджерс» ведут в серии со счётом 2-0. Более того, Игорь Шестёркин играет как господь бог. За свою жизнь он ни разу не проиграл Андрею Василевскому. Они в 2022 году встречались друг с другом четыре раза.

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Так вот, четыре победы одержал Шестёркин. И вообще, «Рейнджерс» на ходу, там и атака хороша. А вот «Тампа» без Брейдена Пойнта выглядит какой-то растерянной.

И сейчас дважды чемпионы последних двух лет могут сложить полномочия.



Я бы в этом матче взял кэф 3.20 на то, что «Рейнджерс» победит в основное время», — сказал Лысенков.

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