Уэльс — Украина: где смотреть матч 5 июня 2022 года

5 июня в Кардиффе (Уэльс) состоится финальный матч стыкового раунда европейской квалификации ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Игру не будут показывать на территории России. Посмотреть матч Уэльс — Украина можно будет на украинском телеканале «Футбол 1» и «Индиго ТВ». Также встречу покажут на Sky Sports Main Event.
Эксперты склоняются к победе валлийцев. Заключить пари на сборную Уэльса предлагается с коэффициентом 2.68, победа сборной Украины оценена в 3.05, а ничья по итогам основного времени — в 3.22.
На тотал больше 2.5 мяча предлагают 2.55, на тотал меньше 2.5 мяча — 1.59. Если соперники забьют по ходу основного времени хотя бы по одному голу, зайдёт коэффициент 2.11.
Выход Уэльса на ЧМ-2022 идёт за 1.85, итоговый успех Украины доступен за 2.07.
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