Уэльс — Украина: букмекеры оценили вероятность красной карточки в финале стыков ЧМ-2022

Сборные Уэльса и Украины сойдутся 5 июня в Кардиффе (Уэльс) в финале стыкового раунда за право участия на чемпионате мира по футболу 2022 года. Команды выйдут на поле в 19:00 мск.
Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
Букмекеры отдают минимальное предпочтение валлийцам. Шансы сборной Уэльса на победу в основное время выражены коэффициентом 2.69, победа сборной Украины идёт за 3.07, а ничья к исходу 90 минут — за 3.22.
Если обе команды забьют в основное время, сыграет коэффициент 2.13. Если как минимум одна из сборных не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 1.75.
Ставки на красную карточку принимаются с коэффициентом 4.20, вероятность пенальти оценивается в 2.95.
На удаление в первом тайме дают 5.00, на удаление во втором тайме — 15.0. Если красную карточку получит вратарь, зайдёт коэффициент 25.0.
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