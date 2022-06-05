Уэльс — Украина: букмекеры оценили вероятность красной карточки в финале стыков ЧМ-2022

Сборные Уэльса и Украины сойдутся 5 июня в Кардиффе (Уэльс) в финале стыкового раунда за право участия на чемпионате мира по футболу 2022 года. Команды выйдут на поле в 19:00 мск.



Василий Уткин дал прогноз на матч Уэльс — Украина.



Букмекеры отдают минимальное предпочтение валлийцам. Шансы сборной Уэльса на победу в основное время выражены коэффициентом 2.69, победа сборной Украины идёт за 3.07, а ничья к исходу 90 минут — за 3.22.



Если обе команды забьют в основное время, сыграет коэффициент 2.13. Если как минимум одна из сборных не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 1.75.



Ставки на красную карточку принимаются с коэффициентом 4.20, вероятность пенальти оценивается в 2.95.

На удаление в первом тайме дают 5.00, на удаление во втором тайме — 15.0. Если красную карточку получит вратарь, зайдёт коэффициент 25.0.

Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс — Украина.



Тренер сборной Украины исключил четырёх игроков из заявки на матч с Уэльсом.



Зеленский передал сборной Украины флаг страны.



Почему сборная Украины попадёт на ЧМ-2022.



Бывший игрок сборной Уэльса призвал не жалеть украинских футболистов.



Пеле написал открытое письмо Путину из-за ситуации на Украине.