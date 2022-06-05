Василий Уткин сделал прогноз на матч Уэльс — Украина

Журналист Василий Уткин назвал сборную Украины аутсайдером матча с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022. Встреча пройдёт 5 июня в Кардиффе.
Ставка: сборная Уэльса выйдет на ЧМ-2022 за 1.85.
«Большинство футболистов сборной Украины по понятным причинам надолго осталось без внятной игровой практики. Да, некоторые игроки выступают в Европе, но стабильно время там получают далеко не все.
Константин Генич дал прогноз на матч Уэльс — Украина.
А те, кто получает, далеко не всегда играют на той же позиции. Например, Зинченко в «Манчестер Сити» и Зинченко в сборной Украины играет на разных позициях.
При этом сборная Украины показала классный футбол с Шотландией, добилась уверенной победы. Шотландия мечтала о мундиале, но нынче играть против Украины очень трудно, ведь даже твои болельщики симпатизируют сборной Украины.
Думаю, что Украина в матче с Уэльсом будет аутсайдером. У украинцев сил не прибавляется, а Уэльс наверняка разберёт игру с Шотландией и поймёт, что не нужно делать в матче с Украиной», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
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