Хорватия — Франция: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций УЕФА

6 июня в Сплите состоится матч второго тура Лиги наций Хорватия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

Обе команды потерпели поражения в первом туре: хорваты уступили Австрии (0:3), Франция проиграла Дании (1:2).

Эксперты отдают преимущество действующим чемпионам мира: поставить на победу французов предлагается с коэффициентом 2.05. Успех хорватов идёт за 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.72.



Аналитики не ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если сборная Хорватии сумеет отличиться, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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