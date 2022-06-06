Хорватия — Франция: во сколько начало, где смотреть матч Лиги наций 6 июня 2022 года

Сегодня, 6 июня, состоится матч второго тура Лиги наций Хорватия — Франция. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Прогноз на матч Хорватия — Франция с коэффициентом 3.25.

Смотреть онлайн-трансляцию встречи в высоком качестве можно будет на сервисе «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех хорватов оценён экспертами в 4.05. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Определились все участники ЧМ-2022 от Европы.

Андрей Шевченко обратился к сборной Украины после поражения от Уэльса.

Василий Уткин коротко высказался о поражении Украины.

Сборная Украины 16 лет не может выйти на чемпионат мира по футболу.